Polská vláda se zalekla soudu EU: Navrhla změnu zákona o penzi soudců

Podle agentury PAP vládní návrh předpokládá, že soudci nejvyššího soudu, kteří museli letos kvůli danému opatření odejít do důchodu, se budou moci rozhodnout, zda se do práce vrátí, či ne. "Vytváříme rámec pro to, aby se mohli vrátit," řekl agentuře PAP vládní poslanec Marek Ast. Dodal, že tito soudci ale také budou mít zároveň možnost v důchodu zůstat.

"Stále ale bude platit, že ti, co se stanou soudci nejvyššího soudu podle nových pravidel, si nebudou moci věkovou hranici pro odchod do důchodu prodloužit," řekl agentuře PAP poslanec Ast.

V rámci reformy polského nejvyššího soudu, která nabyla účinnosti od července, byl soudcům snížen věk odchodu do důchodu ze 70 na 65 let. Pokud chce soudce i po dosažení této věkové hranice v práci pokračovat, musí o to požádat a také musí doložit, že je k tomu zdravotně způsobilý.

Reformu kritizovala Evropská komise (EK) a napadla ji u unijního soudu. Ten v polovině října platnost reformy pozastavil. Podle EK podkopává reforma nezávislost soudnictví a porušuje unijní smlouvy, podle polské opozice se konzervativní vláda snaží odstranit více než dvě desítky soudců a nahradit je lidmi poplatnými vládní linii. Vládnoucí strana Právo a spravedlnost (PiS) se hájí s tím, že chce pouze zlepšit fungování soudu.