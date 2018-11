Ministryně podkopala strategii Mayové? Její výrok o brexitu nahrál opozici

"Mým názorem je, že parlament, Dolní sněmovna, zastaví odchod bez dohody... Ve sněmovně není většina, která by takovýto scénář umožnila," řekla Ruddová. Deník The Guardian napsal, že ministryně jde tímto výrokem jasně proti aktuálnímu postoji Mayové, že "v případě odmítnutí její dohody je jedinou alternativou brexit bez dohody".

zdroj: YouTube

Vyjádření okamžitě využil stínový ministr pro brexit Keir Starmer. "Amber Ruddová má pravdu: Parlament zastaví brexit bez dohody. Doufám, že to zbytek kabinetu poslouchal a konečně upustí od nezodpovědné rétoriky strašení," napsal na twitteru. Jeho příspěvek sdílel také lídr labouristů Jeremy Corbyn.

Britští novináři hned neměli jasno v tom, co Ruddovou k překvapivému vyjádření vedlo, a objevily se i názory, že by mohlo jít také o koordinovanou změnu vládní strategie. "Samozřejmě bychom mohli zvážit i možnost, že to Amber Ruddová řekla, protože je to... pravda," podotkla na twitteru reportérka The Guardian Jessica Elgotová.

Média si nicméně všímají i dalších slov Ruddové. Ministryně například poměrně otevřeně popsala, proč by se vládě nakonec mohlo podařit brexitovou dohodu prosadit. "Myslím, že... lidé si dobře prohlédnou propast před námi, poslanci všech stran, a zváží, co považují za nejlepší postup pro celou zemi. A podle mě je pravděpodobné, že dohoda o vystoupení projde," řekla.

Moderátor televize ITV Robert Peston toto chápe jako potvrzení sílící teorie, že Mayová spoléhá na prosazení své dohody v parlamentu až na druhý pokus, kdy už bude ona zmíněná propast v podobě divokého brexitu skutečně na dohled.

"Mayová, její ministři a partneři ve sněmovně sázejí na to, že až poslanci její plán odmítnou, akciové trhy a libra se začnou propadat, což by tak vyděsilo vzbouřence z řad konzervativců, že by se v tu chvíli nechali přesvědčit, aby otočili a dohodu podpořili. To vše je dost dobře možné. Je to také nebezpečné," napsal Peston.