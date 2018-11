Francouzský ostrov volá o pomoc: Kvůli masové migraci se místní obyvatelé stali menšinou

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Ostrov Mayotte, který se se nachází poblíž Mozambiku, je zámořský departementem Francie v Indickém oceánu a od ledna 2014 jde o nejvzdálenější region EU. Hlavou Mayotte, které je plně integrální součástí Francie, je francouzský prezident. Nejvyšším představitel každého francouzského regionu je prezident regionální rady. Mayotte má 2 zástupce v dolní komoře francouzského parlamentu (Národní shromáždění) a 2 v horní komoře (Senát)

Právě jeden z poslanců za Mayotte, Mansour Kamardine, člen konzervativních republikánů, upozornil na obtížnou situaci ostrova. Podle jeho slov ostrov zaznamenal čtyřprocentní populační růst za rok kvůli masové migraci.

„Teď je oficiální: Malgaši (domorodí obyvatelé, pozn. redakce) jsou v Mayotte v menšině. Reakce veřejnosti musí být jasná, globální a silná,“ burcuje Kamardine.

Jeho komentář přichází krátce po vydání zprávy francouzského Národního institutu demografických studií (INED), která ukázala, že více než 50% dospělých na ostrově se narodilo v zámoří.

Jen za poslední tři roky se podle studie podíl dětí narozených rodičům-přistěhovalcům žijícím na ostrově vzrostl z 42 na 75 procent. Míra plodnosti cizích žen je podstatně vyšší než u místních žen, píše se také ve zprávě.

Kamardine vyzval k přijetí několika opatření, která by zastavila to, co nazývá „nahrazováním" domorodců na ostrově. Mezi jeho návrhy patří boj proti nelegální migraci a s tím související lepší ochrana hranic; investice do místní infrastruktury tak, aby vznikla pracovní místa pro místní mladé obyvatele; nebo podpora vzdělání.

Administrativně je ostrov rozdělen do 13 kantonů a 17 obcí. Souostroví se skládá ze dvou hlavních ostrovů, Grande Terre (Velká Země) a Petite Terre (Malá Země). Na ploše 374 kilometrů čtverečních žije podle některých údajů 164 nebo 212 tisíc obyvatel, přičemž 90% tvoří muslimové.