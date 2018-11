ZDS či hákové kříže. V Chorvatsku se opět rozmáhají ustašovské symboly

Ovčáček to schytal kvůli své špatné angličtině. Tohle si za rámeček nedá

"Po celém Chorvatsku lze narazit na stylizované písmeno U (symbol ustašovců), pozdrav Pro vlast připraveni (v chorvatštině Za dom spremni) a jeho zkratku ZDS či na hákové kříže," uvedla Vidovićová v písemném prohlášení. Dodala, že symboly jsou používány na webových stránkách, sociálních sítích nebo na tričkách.

Ombudsmanka také vyjádřila znepokojení nad tím, že názory zlehčující válečné zločiny ustašovců se objevují v oficiálním věstníku katolické církve, mainstreamových sdělovacích prostředcích, včetně veřejnoprávní televize, nemluvě o nacionalistických médiích.

Vidovićová poznamenala, že úřady na tyto incidenty často nereagují. Evropský parlament v říjnu vybídl členské země, aby přijaly opatření proti jakýmkoli formám popírání holokaustu a shovívavosti vůči zločinům nacistů a jejich spojenců. Rezoluce Evropského parlamentu rovněž vyjádřila znepokojení nad nárůstem pravicového extremismu v Chorvatsku.

Země na Jadranu má v trestním řádu paragraf zakazující popírání genocidy a zločinů proti lidskosti, a to i se stanovenou trestní sazbou až do výše šesti let. V praxi však bylo na jeho základě obviněno jen minimum lidí. Většina z těch, kteří byli usvědčeni, jak volají "Pro vlast připraveni" či nosí symboly ustašovců, byla odsouzena pouze za přestupek.

Známý chorvatský nacionalistický zpěvák Marko Perković zvaný Thompson byl letos v květnu nepravomocně zproštěn viny v soudním procesu, v němž čelil obvinění z narušování veřejného pořádku. Souzen byl za to, že zmíněný ustašovský pozdrav pronesl loni během vystoupení na státem pořádaném koncertě.