Poprask v Polsku: Poslanci bleskově změnili zákon o penzionování soudců

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

"Jsem přesvědčen, že tato novela ukončí spor s Evropskou komisí. Měla by být důvodem, aby Evropská komise stáhla žalobu (na Polsko) u Soudního dvora Evropské unie," prohlásil předkladatel novely, poslanec PiS Marek Ast v rozhlasové stanici RMF FM. Novela je podle něj reakcí a výsledkem dialogu s EK.

Pro předlohu hlasovalo 221 poslanců, proti bylo 161 a 24 se zdrželo, uvedla polská média. Očekává se, že novelu nyní schválí Senát, kde má PiS pohodlnou většinu, a že ji poté podepíše prezident Andrzej Duda.

Novela počítá s tím, že všichni soudci nejvyššího soudu (jakož i hlavního správního soudu), kteří byli penzionováni na základě sporného zákona, se budou moci vrátit do funkcí, které zastávali v okamžiku, kdy sporný zákon vstoupil v platnost.

Požadavek stažení žaloby EK od unijního soudu bude moci Varšava nastolit již ve čtvrtek, kdy do Polska zavítá místopředseda komise Valdis Dombrovskis. O nejvyšším soudu by mohl jednat s premiérem Mateuszem Morawieckým, poznamenal list Dziennik na svém webu.

Návrh novely předložila vládní strana PiS, aby se vypořádala s výtkami Soudního dvora Evropské unie z minulého měsíce. Unijní soud tehdy platnost polské právní normy pozastavil. Novela podle mluvčího nejvyššího soudu odstraňuje nejvážnější výhrady. Opoziční list Gazeta Wyborcza označil novelu za "kapitulaci" vládní strany ve sporu o nejvyšší soud.

V rámci reformy polského nejvyššího soudu, která nabyla účinnosti od července, byl soudcům snížen věk odchodu do důchodu ze 70 na 65 let. "Stále ale bude platit, že ti, co se stanou soudci nejvyššího soudu podle nových pravidel, si nebudou moci věkovou hranici pro odchod do důchodu prodloužit," řekl agentuře PAP poslanec Ast.

Reformu kritizovala Evropská komise, která ji napadla u unijního soudu. Ten v polovině října platnost reformy pozastavil. Vládnoucí strana argumentovala tím, že reforma má zlepšit fungování soudů.

Podle novely zůstane v čele nejvyššího soudu Malgorzata Gersdorfová, která útoky vlády na polskou justici ostře kritizovala.

Sejm schválil novelu v bleskovém režimu. Ke zvládnutí tří čtení stačilo poslancům PiS jen několik hodin.

Ministr spravedlnosti a současně generální prokurátor Zbigniew Ziobro v rozpravě prohlásil, že vláda je důsledná v tom, že respektuje zásady EU, přestože nesouhlasí s tím, jakým způsobem ve sporu rozhoduje Soudní dvůr EU. Nadále míní pokračovat v soudní reformě, protože "Poláci si zaslouží poctivé a rychle rozhodující soudy", dodal. Snahu vlády o ovládnutí soudů kritizovala šéfka klubu poslanců opoziční strany Moderní Kamila Gasiuková-Pihowiczová jako "první krok k polexitu", tedy k odchodu Polska z EU.