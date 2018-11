Brexitová dohoda padne kvůli Gibraltaru? Mayová hasí krizi, telefonovala Sánchezovi

Sánchez trvá na tom, že dohoda o brexitu musí jasně obsahovat pasáž, že budoucnost Gibraltaru je bilaterální záležitostí mezi Británií a Španělskem. Dodal, že tato věc je pro Madrid klíčová. Pokud se tak nestane, pohrozil, že na nedělním mimořádném summitu EU dohodu s Británií nepodpoří.

Zatímco Londýn považuje Gibraltar za součást Spojeného království, Madrid žádá navrácení oblasti pod španělskou správu.

Britská premiérka Theresa Mayová ve středu večer Sánchezovi telefonovala a ujistila ho, že má zájem na takové dohodě, který se bude vztahovat nejen na Británii, ale i na Gibratlar a britská zámořská území.

In #PMQs I received firm assurances from the Prime Minister that the Government will not allow Spain to exclude #Gibraltar from any future trade arrangements post-Brexit, and that the important safeguards for the Rock included in the Withdrawal Agreement will not be put at risk. pic.twitter.com/eGRpBtNfxN