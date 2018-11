V londýnském depu vypukl obří požár. Ozývaly se exploze, zasahuje 60 hasičů

Hasiči byli na místo zavoláni krátce před čtvrtou hodinou ranní místního času (5:00 SEČ).

Jak uvedl londýnský hasičský sbor (LFB), kvůli požáru, který je vidět z velké dálky, obdržel na 40 telefonátů. Jedna z místních obyvatelek na twitteru popsala, že "ji ve čtyři hodiny ráno vzbudily výbuchy".

The #Orpington bus depot fire is now under control but crews will remain at the scene area for some time damping down. More information here. (Images from earlier)https://t.co/auAYX5JNRv pic.twitter.com/O6fpul3k8B