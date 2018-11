Dánsko zastavilo export zbraní do Saúdské Arábie. Akce Rijádu jsou ničivé, zdůvodnil ministr

— Autor: ČTK

Dánsko zastavuje zbrojní export do Saúdské Arábie. Řekl to dánský ministr zahraničí Anders Samuelsen v rozhovoru, který dnes odvysílala dánská stanice TV 2. Dánsko tak podobně jako Německo reaguje na vraždu novináře Džamála Chášukdžího na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu. Dalším důvodem je zapojení Rijádu do bojů v Jemenu, kde saúdskoarabské zbraně zabíjejí civilisty.