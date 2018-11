EU proti Saúdské Arábii: Dánsko a Finsko utnuly export zbraní, Francie uvalila sankce na 18 osob

Aktualizováno 18:46 — Autor: ČTK

Dánsko a Finsko zastavují vývoz zbraní do Saúdské Arábie. Podobně jako už dříve Německo tím obě země reagují na vraždu novináře Džamála Chášukdžího na konzulátu Saúdské Arábie v Istanbulu a na zapojení Rijádu do bojů v Jemenu, kde saúdskoarabské zbraně zabíjejí civilisty. Informovala o tom dnes agentura AP. K zastavení vývozu zbraní do Saúdské Arábie vyzval evropské země Evropský parlament. Německo tak učinilo v říjnu.