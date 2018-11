Maďarsko zastavilo stíhání bývalé slovenské studentky. Útok si vymyslela?

— Autor: ČTK

Maďarská prokuratura zastavila vyšetřování bývalé slovenské studentky Hedvigy Žákové Malinové v 12 let staré kauze, kterou převzala od Slovenska. Napsal to list Sme. Na Slovensku Malinová původně čelila stíhání za to, že si vymyslela napadení neznámými útočníky kvůli svému maďarskému původu.