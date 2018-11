Dostane doživotí? Proces s útočníkem na hráče Dortmundu spěje ke konci

— Autor: ČTK

Devětadvacetiletý Němec, který loni trojicí bomb zaútočil na autobus fotbalistů bundesligové Borussie Dortmund, by měl podle svých obhájců ve vězení strávit méně než deset let. Navrhli to dnes v závěrečné řeči soudu v západoněmeckém Dortmundu. Obžaloba pro Sergeje W., který se k činu už dříve přiznal, požaduje doživotí.