Británie bude zcela nezávislá. Dohoda o brexitu je na dosah ruky, oznámila Mayová v Downing Street

Aktualizováno 16:58 — Autor: ČTK

Dohoda o odchodu Británie z Evropské unie je na dosah ruky a Londýn během následujících 72 hodin udělá vše pro to, aby se podařilo vyřešit i poslední dílčí neshody s evropskými partnery. Řekla to dnes britská premiérka Theresa Mayová, která nejprve promluvila před svým londýnským sídlem v Downing Street a poté stav vyjednávání shrnula i v projevu k poslancům. Ty mimo jiné ujistila, že obchodní dohody se stávajícími zeměmi unie nejspíš bude možné uzavřít ještě během přechodného období do konce roku 2020 a že se Británie stane zcela nezávislým státem.