Šest mužů ubilo na Zakynthosu černocha z USA. Hrozivý incident zachytila kamera

Dvaadvacetiletý černoch Bakari Henderson podlehl těžkým zraněním hlavy při převozu do nemocnice. Napaden byl po hádce v baru v oblíbeném letovisku Laganas loni v červenci.

zdroj: YouTube

V souvislosti s činem bylo vyšetřováno devět osob - jeden Řek, sedm Srbů a Brit srbského původu.

Obžaloba v souvislosti s šesticí mužů hovořila o úmyslném zabití, což by znamenalo doživotní trest, soud je ale shledal vinnými z úmyslného ublížení na zdraví, za což je nižší trest. Brit srbského původu dostal 15 let, jeden ze Srbů deset let, tři dostali sedm let a další osoba pět let. Všichni již byli zadrženi a po skončení procesu se tak vrátí do vězení. Tři z podezřelých, včetně řeckého barmana, byli viny zproštěni.

Podle obžaloby hádka začala poté, co se jeden z hostů v baru obrátil na servírku, která si předtím udělala s Hendersonem společné selfie. "V tomhle baru je tolik Srbů. Proč se bavíš s černochem?" měl se jí údajně zeptat. Po slovní přestřelce skupina mužů následovala Hendersona na ulici před bar, kde ho brutálně napadla.