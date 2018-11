V Berlíně soudí džihádistickou rodinu: Otec šéfoval IS v Mosulu, syn plival na popravovaného zajatce

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Generální prokuratura tvrdí, že oba Iráčané se v říjnu 2014 účastnili veřejné popravy zajatce IS v severoiráckém Mosulu. Syn, kterému je nyní pravděpodobně 19 let, údajně na oběť plival a zahrnoval nadávkami. Otec je podezřelý, že muže vedl na popraviště a hlídal ho až do doby, než ho zastřelil jiný člen IS.

Otec, který tvrdí, že je povoláním zlatník, byl podle německých úřadů v letech 2014 a 2015 šéfem IS v Mosulu a ve městě obsazeném tehdy islamisty prováděl hlídkovou činnost. Kromě toho údajně vykonával funkci "ministra financí" IS v Mosulu.

Svědci u policie uváděli proti oběma mužům skutečnosti v jejich neprospěch. Oba obžalovaní mezitím byli uznáni jako uprchlíci. Obžalováni jsou konkrétně z členství v teroristické organizaci v zahraničí a z válečných zločinů. Otec je navíc obviněn z vraždy.

Podle DPA není jasné, zda se oba obžalovaní během procesu sami ke svým činům vyjádří.