Facka tradičním stranám: Populisté se derou vpřed, volí je pětina Evropanů

Jak se brambory dostaly do Česka? Vděčíme za to válce a hladomoru

Strany, které jsou označovány za populistické slaví úspěch po celé Evropě. Od Švédska přes Polsko, Německo, Francii po Nizozemsko a Itálii. Za 20 let podle výzkum deníku The Guardian se jejich podpora ze 7 % zvýšila na plných 20 % tedy třikrát. Zatímco jiné politické strany v lepším případě stagnují nebo klesají jen zvolna jako lidovci nebo liberálové, zelení (kromě Německa) a socialisté hlásí drtivý propad.

Voliči tradičních stran dávají masově přednost novým stranám. Málokdo z tradičních stran si ovšem pokládá otázku, proč se tak děje. O sebekritice nebo reformách nemluví již tradiční strany vůbec. První ránu tradičnímu politickému systému zasadil rok 2008 a začátek finanční krize. Většina vlád tvořených tradičními stranami začala zodpovědně osekávat veřejné a sociální výdaje. Přesně jak kázala neoliberální ideologie. Ovšem ve chvíli, kdy se začaly potápět banky „zodpovědné“ vlády neváhaly a okamžitě je začaly zachraňovat.

Miliardy, které nebyly pro děti, důchodce, postižené a nezaměstnané najednou byly pro banky, které se do problémů vlastní hloupostí. Například Řecko přesáhlo dluh 100 % HDP v roce 1989. I přesto, i když se minimálně od stejného roku vědělo, že ho Athény nikdy nebude moc splatit, mohlo půjčovat dalších 20 let. Na druhou stranu vlády natož banky, které dotovaly voliči ze svých daní ani na vteřinu nenapadlo udělat vstřícný krok vůči svým občanům - drobným věřitelům a ani je nenapadlo zastavit vymáhání dluhů a zabavování nemovitostí.

Ve Španělsku, Řecku nebo Itálii obrázky starých lidí nebo početných rodin vystěhovaných ze svých domovů kvůli drobným dluhům hýbaly společností. A politici tradičních stran pouze krčili rameny. Dělo se tak přeci právem. S tím oni nemohou nic dělat. Ovšem při vyšetřování a trestání viníků krize již tak kategoričtí nebyli. Museli by totiž soudit i mnohé z nich. Systém se začal drolit a nové protisystémové strany jako španělský levicový Podemos nebo strany, které dosud živořily na okraji politického života jako řecký Zlatý úsvit najednou začaly raketově růst.

Druhá rána, který tradiční strany postihla, byla migrační krize v roce 2015. Zatímco v první fázi byl rozpad politického systému ohraničen jen na tvrdě finanční krizí zasažený Jih nyní již tvrdě zasáhla tradiční politické strany po celé Evropě. Tradiční politické strany podcenili obavy z vývoje a uklidňující věty typu „Zvládneme to!“ kancléřky Merkelové. Lidé přestali věřit, že jsou to jejich politici. Především socialisté, kteří za posledních 20 let bránili snad všechny menšiny a náboženství úplně zapomněli, že v názvu mají často nějaké národní přízvisko nebo že jsou stranou pro pracující.

Mnohým voličům se zdálo, že politici prosazují pravá pro každou menšinu a náboženství a na majoritní společnost zapomněli. Chování politiků a mnoha aktivistů po roce 2015 však prorazil zeď politické korektnosti a izolace, ve které dosud mnohé strany považované za extremistické dosud byly. V roce 2000 si skutečně nikdo nemohl ve Švédsku ani představit, že by Švédští demokraté mohli dosáhnout téměř pětiny hlasů a mohly by rozhodujícím jazýčkem na politických vahách. Kdo by věřil, že nacionalističtí Praví Finové, kteří měli ve volbách v roce 1999 0,99 %, o 16 o let později budou ve vládě s téměř 18 % a budou druhou největší stranou ve státě?

I takové pilíře dosavadního politického světa jako jsou německá SPD a CDU/CSU se chvějí a stoupají strany jako je pravicová AfD, Die Linke a Zelení. Tradiční politici si zoufají. Dokáže jejich pokles ještě něco zastavit? Existuje pouze jediná léčba. Tradiční politické stran se musí zbavit starých zkompromitovaných tváří a pokusit se do svého čela dostat skutečné leadery. Jejich politika se musí vrátit ke kořenům. Práva, a především povinnosti musí platit pro všechny a nesmí být dávkována podle toho, zda člověk patří k nějaké minoritě. Dokáží tento obrat staré strany provést? Zatím to tak nevypadá. Pokud se o něj alespoň nepokusí z pětiny hlasů pro nesystémové strany může být brzy minimálně třetina.