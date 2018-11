26 stran blábolů? Na Mayovou se valí nová kritika, teď kvůli deklaraci o brexitu

"Tohle je brexit naslepo, kterého jsme se všichni báli," prohlásil Corbyn. Řekl, že místo obchodní dohody "máme 26 stránek blábolů". Zveřejněná deklarace podle opozičního vůdce dokládá selhání vyjednávání konzervativní vlády v Bruselu. "Tohle je vágní nabídka možností, nikoli plán," dodal.

Dnešní vystoupení Mayové v dolní komoře britského parlamentu bylo velmi podobné tomu z minulého čtvrtka, kdy premiérka dlouho odrážela útoky představitelů všech politických stran poté, co vláda schválila návrh "rozvodové smlouvy" s EU. Podle reportéra zpravodajské společnosti BBC Nicka Robinsona trvalo 47 minut, než se deklarace o vztazích po brexitu dočkala i chvály.

Řada premiérčiných stranických kolegů volajících po tvrdším brexitu v reakci na nový dokument použila slovo "kapitulace". Podle labouristického poslance Mikea Gapese se Británie prohlášením o budoucích vztazích "vzdává vlivu". Šéf poslaneckého klubu Skotské národní strany (SNP) Ian Blackford zase uvedl, že práva skotských rybářů byla z textu "vyhozena jako ryby".

Deklaraci kritizuje také severoirská Demokratická unionistická strana (DUP), která svými deseti hlasy umožňuje existenci menšinového kabinetu konzervativců. "Dnešní dokument byl navržen spíše proto, aby pomohl předsedkyni vlády, než aby zmírnil velmi škodlivý a nebezpečný návrh dohody o vystoupení," napsal mluvčí DUP pro brexit Sammy Wilson. Zopakoval také požadavek své strany obnovit vyjednávání o rozvodové dohodě.

Britští novináři v prvních komentářích k prohlášení o budoucích vztazích zdůrazňují, že text je pouze vodítkem a ponechává mnoho manévrovacího prostoru pro vyjednávání, která budou moci začít až po 29. březnu 2019, kdy Británie evropský blok opustí respektive kdy začne takzvané přechodné období. Podle politického zpravodaje deníku The Times Sama Coatese dokument podtrhuje, jak málo věcí je více než dva roky po britském referendu rozhodnutých. "Tohle se dalo napsat i před dvěma lety," tvrdí na twitteru.

Editor politického zpravodajství bulvárního deníku The Sun Tom Newton Dunn z neurčitosti politické deklarace vyvozuje, že o podobě obchodního vztahu Británie s EU se bude vyjednávat ještě roky. "Sebedestruktivní občanská válka konzervativců o této věci tudíž teprve začala," soudí.

Peter Foster z deníku The Daily Telegraph si nicméně po přečtení dokumentu troufl předpovědět finální podobu britského odchodu z Evropské unie.

