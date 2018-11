Nepřátelé tváří v tvář: U soudu v Gdaňsku se setkali Kaczyński a Walesa. Zněla ostrá slova

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Kaczyński, který stojí v čele vládnoucí národně-konzervativní formace PiS, u soudu požaduje, aby se mu Walesa omluvil za záznamy na svém facebookovém profilu z roku 2016. Bývalý prezident v nich napsal, že Jaroslaw Kaczyński, "hnaný falešnou statečností" při letu delegace do Smolenska na západě Ruska "vydal nařízení k přistání, i když věděl, že panuje špatné počasí, a způsobil tak leteckou katastrofu z 10. dubna 2010". Jaroslaw Kaczyński členem státní delegace do Smolenska nebyl, zůstal ten den ve Varšavě.

zdroj: YouTube

Letadlo se zřítilo u smolenského letiště, když se piloti snažili v husté mlze přistát. Neštěstí nepřežil nikdo z 96 lidí na palubě. Zahynula řada čelných představitelů Polska, včetně prezidenta Lecha Kaczyńského, dvojčete Jaroslawa Kaczyńského.

Walesa o šéfovi PiS na facebooku také uvedl, že "není zdravý a psychicky vyrovnaný".

Znesváření politici se dnes podle portálu Gazeta.pl po letech setkali tváří v tvář. "Když (bratři Kaczyńští) vykonávali moje rozkazy, byli skvělí, ale když se začali osamostatňovat, tak začali dělat to, co vidíte," řekl Walesa před vstupem do soudní síně na adresu Kaczyńských, kteří pracovali v prezidentské kanceláři v době, když on byl hlavou státu.

Bývalý prezident také bývalému premiérovi připisuje, že nechal vyrobit materiály o tom, že Walesa prý donášel komunistické tajné policii pod krycím jménem Bolek. "Kdo jiný by mohl takové svinstvo vyrobit než Kaczyńští?" prohlásil před soudem.

Kaczyński se u soudu nijak netajil tím, že setkání s Walesou pro něj "není příjemná chvíle". U soudu potvrdil, že s bratrem si v osudný den telefonoval, ale hovořili jen o matčině zdraví a bratru nic nenařizoval, natož pak přistát ve Smolensku. "Naprosto se to míjí s pravdou," prohlásil.

Šéf vládní strany také tvrdil, že dlouho hájil Walesu před fámami z udavačství, a jízlivě dodal, že po prvním zhlédnutí Bolkových udání prohlásil, že "žalovaný by nebyl schopen napsat deset stránek sice dosti negramotného, avšak obsažného textu".

Televize TVN24 na svých internetových stránkách připomněla, že soud si oba politiky pozval už letos v květnu, oba se ale omluvili ze zdravotních důvodů. V září se z toho samého důvodu omluvil Kaczyński a chtěl, aby byl vyslechnut prostřednictvím telekonference. S tím nesouhlasil Walesa a trval na tom, že jeho rival musí k soudu přijít osobně.

Jaroslaw Kaczyński kromě omluvy také požaduje, aby Walesa zaplatil 30.000 zlotých (téměř 182.000 Kč) na dobročinné účely. Bývalá hlava státu trvá na svém a žádá, aby soud žalobu zamítl.