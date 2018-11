Italská opozice si vybere nového šéfa. Favorit mezi kandidáty sepsul populisty

— Autor: ČTK

Do klání o post předsedy nejsilnějšího italského opozičního uskupení, Demokratické strany (PD), se zatím přihlásili tři kandidáti, včetně dvou bývalých ministrů. O šéfovi strany, která do letošních březnových voleb vedla italskou vládu, se začne rozhodovat příští rok v únoru. Strana chce s novým vedení uspět v květnových volbách do Evropského parlamentu.