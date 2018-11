Orbán hájí udělení azylu Gruevskému: Bez něj by bylo nemožné hájit maďarskou hranici, tvrdí

— Autor: ČTK

Maďarský premiér Viktor Orbán dnes obhajoval to, že jeho země udělila politický azyl bývalému šéfovi makedonské vlády Nikolovi Gruevskému. V maďarském rozhlase Gruevského označil za svého spojence a makedonskou justici obvinil z toho, že je zapletená do politických her. Greuvski do Maďarska uprchl, aby se v Makedonii vyhnul nástupu do vězení za zneužití peněz.