Před tribunálem v Haagu stanul Středoafričan Yekatom, je obviněn z válečných zločinů

Třiačtyřicetiletý Středoafričan, který se u soudu představil jako Alfred Rambo Yekatom, je poslancem a zadržen byl na konci října přímo na půdě parlamentu v hlavním městě Bangui.

Soudu si Yekatom prostřednictvím svého právníka postěžoval, že jej při zatýkání bili pažbami kalašnikovů a následně jej věznili měsíc, aniž mohl mluvit se svým právníkem. "Byla porušena jeho práva," uvedl právní zástupce, podle kterého tím bylo jeho vydání do Haagu protiprávní. Soudce ICC slíbil, že obvinění nechá prověřit.

During today’s first appearance of Alfred #Yekatom, the #ICC Judges provisionally set the date of the beginning of the confirmation of charges for 30 April 2019. Read more about today’s hearing: https://t.co/dlp5XkFmlo