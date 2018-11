V Bruselu se konala schůzka "šerpů". Před summitem k brexitu stále není jasno o Gibraltaru

Evropská ani britská strana se už ale nechtějí pouštět do změn dohodnutých textů smlouvy o britském odchodu z unie ani související politické deklarace o tom, jak by měly vypadat vzájemné vztahy obou stran v budoucnosti.

Svou podporu oběma dokumentům ale začal tento týden španělský premiér Pedro Sánchez podmiňovat jednoznačnou zárukou toho, že veškeré věci týkající se postavení Gibraltaru budou předmětem přímého jednání také mezi Madridem a Londýnem. Chtěl přitom původně, aby byly příslušným způsobem upraveny oba texty, které budou mít v neděli na stole k potvrzení a podpoře šéfové států a vlád sedmadvaceti zemí EU.

After my conversation with Theresa May, our positions remain far away. My Government will always defend the interests of Spain. If there are no changes, we will veto Brexit.