Uprchlíci si v Evropě zoufají: Je to tu mnohem horší, než se říká. I v pekle je to lepší

Jednou z těch, kteří žijí v Morii, je 17letá Haya. Bolestně si prý uvědomuje, že žije v jednom z nejhorších uprchlických táborů v Evropě - i když ho nevidí. Oči má zakryté bílými obvazy, snaží se zotavit z následků bombardování na turecko-syrské hranici, při kterém byla zasažena šrapnely. „Krvácí z očí," popisuje její matka .

Haya a její rodina mluvili s novináři magazínu Newsweek o tom, s jak zoufalými životními podmínkami se musí potýkat v největším uprchlickém táboře v Řecku – Morii. Na místě žijí tisíce migrantů, další stovky uprchlíků, včetně mnoha rodin s malými dětmi, žijí mimo tábor v provizorních stanech. Podmínky v této oblasti jsou podle uprchlíků i lidí, kteří tu pracují, opravdu špatné.

Organizace OSN pro uprchlíky UNHCR odhaduje, že v současné době tu žije přibližně 6 000 uprchlíků a migrantů, což je téměř třikrát víc, než pro kolik byl tábor původně určen. Navzdory tomu, že mnozí přijíždějí do tábora s vážnými zdravotními problémy, zraněními a problémy s duševním zdravím, lékařská péče tu prakticky neexistuje.

Matka Hayai říká, že její dítě naléhavě potřebuje operaci, která by jí zachránila zrak. Přesto, že už uplynulo několik týdnů, nikdo sedmičlenné rodině neposkytl lékařskou pomoc. „Požádali jsme o léky proti bolesti ... Ale nic jsme nedostali,“ přiznává uprchlice. Dokonce požádala, aby její rodina, jejíž součástí je i malé dítě, byla přemístěna do Kara Tepe - menšího tábora vzdáleného jen několik kilometrů od Morie, kde žijí některé z nejzranitelnějších uprchlických rodin v Řecku. Ani s touto žádostí neuspěla.

„A zdá se, že její rodina není zdaleka jediná, kdo se marně snaží získat lékařskou pomoc,“ píše magazín Newsweek. Když požádají uprchlíci či migranti o lékařskou pomoc, dočkají se jedné ze dvou odpovědí - buď dostanou ibuprofen - to pokud mají štěstí, ale častěji dostanou radu, aby „pili vodu“. Je jedno, jestli má pacient srdeční chorobu, cukrovku nebo zranění hlavy.

„Je to velmi špatné, velmi těžké," tvrdí 21letý Mohammad, který uprchl do Řecka z Damašku. „Mám nemocné srdce. Potřebuji své léky,“ vysvětluje. Předtím, než dorazil do Morie, pravidelně dostával léky, ale když přišel do tábora, jediný lék, který mu byl nabídnut, byla pilulka „na uklidnění“.

„Říkají: Ne, musíte si odpočinout. Potřebujete číslo sociálního pojištění, zdravotní pojištění, to bude chvíli trvat,“ tlumočí, co se dozvěděl. „Možná budu mít infarkt. Moje zdraví je ohroženo,“ varuje.

Tyto zkušenosti potvrzuje Boris Čechirkov, spolupracovník UNHCR pro komunikaci v Řecku. Podle něj tábor nemá dostatek prostředků na zdravotní péči. „Pro celou populaci Morii a ty, kteří žijí mimo tábor v olivovém háji, jsou tu jen dva lékaři, čtyři psychologové a devět zdravotních sester poskytujících zdravotní služby [prostřednictvím ministerstva zdravotnictví," vysvětluje Čechirkov.

Ti, kteří mají nějakou nemoc, se podle něj v táboře pomoci nedočkají, a místní nemocnice jsou ochromené. Mluvčí UNHCR prohlásil, že agentura také zaznamenala případy těhotných žen, které dorazí do nemocnice, aby porodily své děti, ale kvůli omezenému počtu lůžek byly poslány zpět do Morie pouhý den po porodu. „Mladá matka, která prodělala císařský řez, byla poslána zpět do Morie i s novorozencem. A to hned další den,“ popisuje humanitární pracovník, podle kterého by bylo třeba mnohem více zdravotníků.

Protože tábor je silně přeplněný, podmínky se stále zhoršují. „Z hlavního vchodu do tábora vytéká stály proud odpadních vod, který naplňuje vzduch hutným hnilobným zápachem,“ popisují novináři. K dispozici je jedna funkční toaleta pro asi 70 lidí a jedna sprcha pro cca 80. Migranti a uprchlíci, kteří tam žijí, říkají, že tráví hodiny čekat v řadě pro jídlo

Kromě špatných podmínek v kempu se ženy, děti a muži také obávají o svou osobní bezpečnost, často jsou tu hlášeny sexuální útoky. Podle Lékařů bez hranic mají některé děti uprchlíků sebevražedné sklony. Ve snaze řešit zhoršující se situaci v Morii v září začala řecká vláda stěhovat stovky přistěhovalců a uprchlíků z ostrova a na pevninu, aby urychlila vyřizování jejich žádostí o azyl. Přesto každý týden dorazí stovky dalších lidí.

Ali Sajad, 21letý muž z Afghánistánu žijící v olivovém háji mimo oficiální tábor, uvedl, že ti, kteří tu žijí, nemají k dispozici žádnou lékařskou péči. I oni dostávají stejnou radu – pijte vodu. Voda je prý to jediné, čeho tu mají dost. O poznání horší je to ale s hygienickými potřebami. Mýdlo označuje za luxus-

V olivovém háji navíc nedávno vypukla epidemie neštovic. Nakazil se i Ali. Nakazili se nejen děti, ale i dospělí. Tato poměrně běžná nemoc sice za normálních okolností není nebezpečná, děti, dospívající i dospělé s oslabeným imunitním systémem může ohrozit. V krajích případech mohou být spalničky smrtelné. „Pět dní jsem měl horečku," řekl Sajad. „Mohlo by vás to zabít.“

V táboře Kara Tepe, který leží je pár kilometrů od Morie, jsou podle uprchlíků podmínky lepší - ale o ne moc. „Máte jen dvě možnosti. Jedna je špatná a druhá je horší," tvrdí Reza Adib, 37letý novinář, který uprchl z Afganistanu do Řecka kvůli obavám z politického pronásledování. „Otevřel jsem oči a poznal jsem, že jsem na místě, které jsem si neuměl představit ani ve svých snech. Žádné sprchy. Je to zombie město,“ řekl o Morii.

Když poprvé dorazil do přeplněného tábora, Adib podle svých slov viděl jak se jeden člověk pokouší zabít jiného nožem. „Je to hanebné, protože novináři označují Morii za nejhorší tábor na světě. Já tomu říkám Střední východ, říkám tomu peklo," tvrdí.

„Jsem si ale jistý, že v pekle, že když jste pacient nebo trpíte, někdo vám pomůže, ale zde není žádný doktor, žádný žádný lék. Vzpomínám si na den, kdy měl můj malý syn horečku, dva týdny jsem nemohl sehnat žádná antibiotika. Dva týdny! Dokážete si představit, že jste otcem, váš syn má horečku, nemáte nic, nemůžete jít do lékárny a nemůžete si koupit žádné léky? Jsem si jistý, že peklo je lepší než Moria. Jsem si jist na 100 procent,“ říká Adib.