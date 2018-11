Mayová pohořela v diskusi o brexitu. Odpovídala vyhýbavě, bulvár se jí vysmál

"Tohle není o mně. Jak tady sedím, nemyslím na sebe. Myslím na prosazení dohody, která přinese výsledky lidem této země," řekla k možnosti své rezignace. Jako významný signál nicméně vyhýbavou odpověď chápe editor politického zpravodajství bulvárního deníku The Sun Tom Newton Dunn. "Nový vzkaz konzervativním poslancům: moje dohoda, nebo chaos ve straně, když odejdu," napsal na twitter.

Big: Theresa May refuses to rule out resigning as PM three times if her Brexit deal falls in the Commons: To @Emmabarnett: "This is not about me". New message to Tory MPs - my deal, or party chaos if I go.