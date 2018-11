Hammond uvítal dohodu o brexitu, považuje ji za nejlepší variantu

Mayová dorazí dnes odpoledne do Bruselu k posledním jednáním s představiteli institucí EU před mimořádným summitem k britskému odchodu z unie. Setkat se chce s šéfem Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem a následně s předsedou Evropské rady Donaldem Tuskem.

Podle Hammonda představuje sjednaná předběžná dohoda způsob, jak může Británie opustit EU s minimálními dopady na svou ekonomiku. "Jediná věc, která nyní brzdí naši ekonomiku, je nejistota ohledně našeho vztahu s Evropskou unií," uvedl ministr v rozhovoru s BBC. "Pokud bychom opustili EU bez dohody, nepochyboval bych o tom, že důsledky pro ekonomiku by byly velmi vážné," dodal.

Hrubý domácí produkt (HDP) Británie se ve třetím čtvrtletí zvýšil proti druhému kvartálu o 0,6 procenta. Dosáhl tak nejprudšího mezičtvrtletního růstu od roku 2016. Mezinárodní měnový fond (MMF) nicméně minulý týden varoval, že odchod z EU bez dosažení přechodné obchodní dohody by Británii ve srovnání se setrváním v EU připravil o zhruba šest procent HDP, tedy asi o čtyřletý hospodářský růst.

Britové se pro odchod své země z EU vyslovili v předloňském referendu. Hammond dnes upozornil, že pokud by Británie navzdory výsledku referenda setrvala v EU, mělo by to závažné dopady na britskou politickou scénu. "Naprosto by to podkopalo důvěru v politický systém a u velkého počtu lidí by to vyvolalo pocit zrady," prohlásil.