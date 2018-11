Přehledně: Den D nejen pro Británii. Nedělní summit ovlivní život v celé Evropě

— Autor: -lka / EuroZprávy.cz

Už za pár hodin, v neděli 25. listopadu, vypukne mimořádný summit Evropské unie k brexitu. Jeho hlavním cílen bude schválení deklarace, která definuje, co by obě strany chtěly dojednat do budoucna ohledně své spolupráce v řadě oblastí, včetně klíčového hospodářství. Cílem má být vznik zóny volného obchodu s těsnou celní a regulační spoluprací a pravidly, která zajistí rovné podmínky a spravedlivou hospodářskou soutěž.