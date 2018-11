Summit EU v neděli podpoří text dohody o brexitu

Na co si dát pozor, aby úspory neztrácely hodnotu aneb Kam se nevyplatí investovat?

Nad summitem přitom visel do dnešního odpoledne otazník. Zbývalo totiž vyřešit na poslední chvíli vznesený problém, který s textem měla kvůli britskému Gibraltaru španělská vláda.

Po uklidnění požadavků Madridu je jasné, že sedmadvacítka svůj díl práce na spořádaném a smlouvou podloženém brexitu splní. Poté, co nyní dokument na summitu politicky podpoří všichni přítomní prezidenti a premiéři dostane 585 stran "rozvodové" smlouvy k posouzení Evropský parlament. Následně ji na návrh Evropské komise v souladu s článkem 50 unijní smlouvy, kterou se brexit řídí, formálně potvrdí Rada EU kvalifikovanou většinou.

Větší potíže se dají čekat na britské straně. S dokumentem už souhlasila - byť za cenu několika rezignací - vláda premiérky Theresy Mayové. Tu nyní čeká komplikovaný úkol, neboť musí dokument prosadit ve skeptickém britském parlamentu, kde nemá jistou většinu. Pokud se to nepodaří, bude EU27 i Británie zřejmě mířit k tomu, že země 29. března 2019 unii opustí "natvrdo" se všemi zmatky a negativními důsledky, které by přineslo okamžité přetnutí čtyři desítky let vznikajících integračních vazeb.

Dohoda o vystoupení se zabývá oblastmi, které přímo souvisejí s brexitem. Vyjednávači řešili otázky týkající se udržení práv občanů EU v Británii - a Britů v EU - po brexitu nebo vyrovnání finančních závazků země vůči unijnímu rozpočtu. Vyjednávání po řadu měsíců komplikoval problém pojistky mající zajistit udržení volného pohybu zboží přes hranici mezi Irskem a britským Severním Irskem. Právě tato věc Mayové dál nejvíce komplikuje politickou situaci doma.

"Rozvodová" smlouva také zajišťuje existenci přechodného období do konce roku 2020 s tím, že pokud se obě strany dohodnou, může být "o rok či dva" prodlouženo. Po tuto dobu už Británie nebude v EU a jeho politických institucích, nebude se tedy podílet na rozhodování bloku. Pro firmy a občany se však nic nemění, dál budou platit stávající pravidla.

Přechodné období také mají obě strany využít k tomu, aby domluvily a uzavřely klíčové smlouvy upravující jejich vzájemné vztahy do budoucnosti. Čeho chtějí dosáhnout popisuje 26 stran právně nezávazné politické deklarace, kterou v neděli premiéři a prezidenti také odsouhlasí.

Zájem podle textu mají na ambiciózním, širokém a vyváženém hospodářském partnerství při zachování integrity unijního jednotného trhu. Cílem má být vznik zóny volného obchodu s těsnou celní a regulační spoluprací a pravidly, která zajistí rovné podmínky a spravedlivou hospodářskou soutěž. EU a Británie se také dohodly na úzké koordinaci a spolupráci v obranné, bezpečnostní a mezinárodní politice, včetně například domluv na společném uvalování sankcí a podobně.

Nedělní summit má podle představ šéfa Evropské rady Donalda Tuska trvat vlastně jen krátce. Politici mají začít přijíždět okolo 8:30 ráno a na poledne už byla oznámena závěrečná tisková konference.

Britská premiérka Mayová, která už dnes v Bruselu jednala s Tuskem a předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem, se s lídry ostatních 27 zemí sejde ve druhé části summitu.