Na útěku Gruevského do Maďarska se podílely i tajné služby

— Autor: ČTK

Na zprostředkování útěku bývalého makedonského premiéra Nikoly Gruevského do Maďarska se podílely i maďarské zpravodajské služby. Informoval o tom server Politico s odkazem na dva nejmenované zdroje, které jsou s tématem blízce seznámeny. Gruevski do Maďarska uprchl, aby se v Makedonii vyhnul nástupu do vězení za zneužití peněz.