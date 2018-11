Barnier považuje dohodu o brexitu za krok k důvěře mezi EU a Londýnem

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker při příchodu upozornil, že dojednaná dohoda je nejlepší možná. Skeptickému britskému parlamentu, který má o textu hlasovat, Juncker vzkázal, že EU nebude své základní postoje měnit.

Smlouva podle Barniera, který ji se svým týmem za EU řadu měsíců vyjednával, poslouží k vybudování důvěry obou stran pro další fázi vzájemných vztahů a pro vznik blízkého a ambiciózního partnerství. "Zůstáváme spojenci, partnery a přáteli," podotkl unijní vyjednavač, který dnes ocenil i práci svých britských protějšků.

Zdůraznil také, že nyní je čas, "aby se každý ujal své odpovědnosti". Zatímco dohoda na evropské straně po dnešním summitu nejspíš už nenarazí na problémy, britská premiérka Theresa Mayová může mít v britské sněmovně potíže.

Barnier ani například nizozemský premiér Mark Rutte dnes nechtěli odpovídat na otázku, jaké budou v takovém případě další kroky EU. Krach dokumentu by totiž nejspíš znamenal takzvaný "tvrdý brexit", tedy odchod Británie z EU k 29. březnu 2019 se všemi negativními důsledky pro vzájemný obchod i jednání o budoucnosti.

"Věřím, že v důsledku britské volby udržet po brexitu silné vazby na vnitřní trh a zbytek EU, je přijatelným výsledkem pro EU i pro Británii," řekl o dohodě Rutte. Na místě britských poslanců by prý hlasoval pro její přijetí.

Také francouzský prezident Emmanuel Macron označil dohodu za dobrou, umožní podle něj vystavět v budoucnu těsné vztahy. Brexit je však podle něj také příležitostí k reformování samotné unie. Macron ovšem před novináři například ocenil i míru ochrany, jakou dohoda zaručuje francouzským rybářům.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker by také pro smlouvu hlasoval, je to podle něj nejlepší možná dohoda. "Věřím, že britský parlament, protože je to parlament moudrý, dohodu ratifikuje," řekl. Dnešek, kdy 27 zemí EU dohodu o britském odchodu podpoří, má předseda komise za velmi smutný a tragický den. "Ale udělali jsme, co šlo, aby to bylo co nejhladší," poznamenal o brexitu.