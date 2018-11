Míč je na straně Británie. Pokud dohodu odmítne, bude podle Babiše EU jednotná

Na co si dát pozor, aby úspory neztrácely hodnotu aneb Kam se nevyplatí investovat?

Přes nejistou britskou vnitropolitickou situaci ale český premiér nyní očekává, že britští poslanci dohodu, se kterou už souhlasila vláda premiérky Theresy Mayové, v prosinci schválí.

"Já si myslím, že to dopadne dobře. Určitě je pro Británii výhodné, aby tuto dohodu britský parlament ratifikoval," prohlásil Babiš.

Odmítnutí dohody v britském parlamentu, kde nyní Mayová nemá jistou většinu, by mohlo znamenat, že Británie 29. března 2019 opustí evropský blok formou takzvaného "tvrdého brexitum", tedy bez dohody a se všemi příslušnými důsledky pro obchodní i další vzájemné vztahy.

"My samozřejmě jsme připraveni to řešit (případné britské odmítnutí). Ale skutečně s tím nepočítáme, počkejme si do toho prosince," poznamenal český premiér. Doufá, že britský parlament smlouvu o vystoupení země z EU odhlasuje ještě před řádným summitem EU, který je plánovaný na 13. a 14. prosince.