Mayová je s dohodou spokojená. Schválí jí parlament?

— Autor: ČTK

Britská premiérka Theresa Mayová dnes z Bruselu vzkázala, že dojednaná dohoda o odchodu země z EU je nejlepší možná a splňuje to, co si britští občané přáli, když před více než dvěma lety hlasovali v referendu pro brexit. Dohoda podle ní znamená konec volného pohybu osob a návrat kontroly nad britskými hranicemi, konec vysokých každoročních plateb do unijního rozpočtu i návrat plné kontroly nad britskými zákony.