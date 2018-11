Dohoda o brexitu se hroutí? Irsko dalo Mayové košem

— Autor: ČTK

Šéfka severoirské Demokratické unionistické strany (DUP) Arlene Fosterová v reakci návrh dohody o brexitu připravený britskými a unijními vyjednavači uvedla, že neexistují okolnosti, za kterých by její strana dokument podpořila. Jak upozornila jen několik minut poté, co se pro dohodu vyslovil dnešní summit EU v Bruselu, ujednání je pro unionisty nepřijatelné, protože by oddělilo Severní Irsko od Spojeného království.