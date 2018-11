Evropa reaguje na dohodu o brexitu: Merkelová má smíšené pocity, Macron chce změny

"Je to historický den, který vyvolává velmi nejednoznačné pocity. Je tragické, že Británie po 45 letech opouští Evropskou unii. Ale samozřejmě musíme respektovat hlas britských občanů," řekla Merkelová novinářům po summitu, který dohodě o brexitu dal zelenou. "Je dobré, že máme dohodu (...). Můžeme tedy říci, že z hlediska 27 členských států existuje základ pro spořádaný rozchod a budování příštích vztahů," dodala. Merkelová odmítla spekulovat, co se stane, pokud dohodu odmítne britský parlament. Věří, že premiérka Theresa Mayová udělá vše, aby vyplnila svou část závazků, a připomněla také rčení "Kde je vůle, tam je cesta".

Francouzský prezident Emmanuel Macron je přesvědčen, že z brexitu si EU musí vzít poučení a změnit se. "Musíme vyvodit všechny důsledky, protože se ukázalo, že Evropská unie má slabiny. Lze ji zlepšit. Evropa musí být přebudována. To je možnost, kterou podporuji a na které budeme dále pracovat," řekl. "Není to den, kdy bychom měli slavit, ale ani den smutku. Je to volba svrchovaného lidu," dodal na adresu britského rozhodnutí.

I Macron odmítl spekulovat, jak se rozhodne britský parlament. Nicméně usoudil, že v případě zamítnutí dohody by bylo na Británii, aby přišla s novými návrhy. "Je naší povinností být připraven na vše," řekl.

Irský premiér Leo Varadkar varoval, že "klamou sami sebe ti, kdo si myslí, že lze vyjednat lepší dohodu", a upozornil, že EU by nepřistoupila na nová vyjednávání. Ti (britští poslanci), kteří s dohodou nesouhlasí, by si měli podle něj uvědomit, že by pravděpodobně nezískali v parlamentu podporu pro alternativní návrh - a rozhodně by pro to nezískali podpisy 28 států. "Jakákoli jiná dohoda existuje pouze v představách," zdůraznil.

Varadkar věří, že Mayová má silné vyhlídky, že brexitová dohoda projde britským parlamentem a že jeho poslanci si uvědomí, že alternativou je odchod bez dohody, čemuž se všichni chtějí vyhnout.

Španělský premiér Pedro Sánchez se domnívá, že dohoda posiluje pozici Španělska ve sporu s Británií o Gibraltar. "Na odchodu Británie z EU všichni ztratíi, zejména Spojené království. Ale v souvislosti s Gibraltarem vyhrává Španělsko a Evropa," usoudil šéf španělské vlády.

Právě hranice s Irskem a osud Gibraltaru, představujícího po 300 let britskou základnu, vytvářejí podle médií hrozby, které mohou plány s brexitem ještě vykolejit.

Španělé v minulých dnech na poslední chvíli zdramatizovali přípravu dnešní vrcholné schůzky požadavkem jasné garance toho, že jakékoli budoucí dohody týkající se Gibraltaru budou dojednávány přímo mezi Madridem a Londýnem. Na otázku, zda Madrid bude při dalších jednáních usilovat o sdílení svrchovanosti nad Gibraltarem, Sánchez odpověděl, že jeho vláda se chystá jednat o všem.

Klíčovou otázkou, která v posledních měsících dojednání dohody výrazně zpomalila, bylo nalezení způsobu, jak zajistit praktickou neexistenci standardní vnější hranice EU mezi Irskem a britským Severním Irskem. Hladký pohyb přes hranici má klíčový význam pro tamní mírový proces. Věc nakonec řeší speciální protokol, který popisuje právně závaznou "pojistku". Ta by měla po konci přechodného období začít platit "pokud a když" se do té doby nepodaří oběma stranám v rámci diskusí o budoucí podobě vzájemných vztahů dojednat jiné řešení problému.