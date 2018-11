Kerčský incident rozlítil NATO a EU. Na adresu Ruska znějí ostrá slova

Evropská unie už v neděli upozornila, že mezinárodní námořní právo zavazuje Ruskou federaci k okamžitému otevření Kerčského průlivu pro lodní dopravu a udržovat jej otevřený.

Český ministr Petříček doplnil, že se poradí s premiérem Andrejem Babišem, zda debatu o rychle se dramatizujícím napětí mezi Ukrajinou aRuskem ve vodách okolo okupovaného Krymu nezařadit na program čtvrtečního jednání české vlády.

Donald Tusk dnes o situaci hovořil s ukrajinským prezidentem Petrem Porošenkem a dnes se ještě osobně sejde s ukrajinskými diplomaty. "Evropa je dál ve své podpoře Ukrajině jednotná," uvedl Tusk. Ukrajina kvůli vývoji zvažuje vyhlášení výjimečného stavu.

Ukrajinské námořnictvo v neděli oznámilo, že ruské speciální jednotky zadržely v Černém moři tři jeho lodě. Ukrajinci obvinili Rusy, že na jejich lodě stříleli a zranili přitom členy ukrajinské posádky.

Ruská tajná služba FSB, pod niž spadá i pohraniční stráž, později věc potvrdila. Informovala, že k jejich zastavení použila zbraně, přičemž byli zraněni tři příslušníci ukrajinského námořnictva. Jejich zdravotní stav prý není vážný.

Mluvčí diplomacie EU Maja Kocijančičová dnes v Bruselu novinářům řekla, že ruské akce jsou nepřijatelné. "Očekáváme, že Rusko okamžitě propustí lodě i posádky a zajistí, že těm námořníkům, kteří to potřebují, se dostane lékařské pomoci," prohlásila.

Evropská unie od roku 2014 neuznává ruskou anexi Krymu a přikročila v této souvislosti k sankčním opatřením.

Český ministr zahraničí dnes v Bruselu upozornil, že Praha nedělní ozbrojené incidenty vnímá velmi citlivě také kvůli blížícím se volbám na Ukrajině. "Pro nás je důležité, aby obě strany deeskalovaly situaci a upustily od porušování mezinárodního práva," podotkl Petříček. Rusko podle něj v neděli prokázalo, že mezinárodní právo týkající se svobody navigace v mezinárodních vodách porušovat hodlá, což je podle českého ministra velmi nešťastné.

Sejde se Komise NATO-Ukrajina

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg dnes vyjádřil podporu územní jednotě a svrchovanosti Ukrajiny, včetně jejího plného práva na plavbu v ukrajinských teritoriálních vodách. Rovněž na žádost ukrajinského prezidenta Petra Porošenka svolal na dnešní odpoledne do Bruselu mimořádnou schůzku Komise NATO-Ukrajina.

"Vyzýváme k umírněnosti a uvolnění napětí," uvedla dnes mluvčí NATO Oana Lungescuová. Zdůraznila rovněž, že NATO žádá, aby Rusko "zajistilo neomezený přístup k ukrajinským přístavům v Azovském moři v souladu s mezinárodním právem".

#NATO is closely monitoring developments in the #AzovSea & #KerchStrait, & we are in contact with the #Ukrainian authorities. We call for restraint & de-escalation. Read my full statement: pic.twitter.com/DDtfvNLa4K