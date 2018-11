Pět německých mladíků znásilňovalo spolužačky, vyvázli s mírnými tresty

— Autor: ČTK

Pětice německých mladíků ve věku 17 až 24 let musí za hromadné znásilňování spolužaček do vězení. Soud v západoněmeckém Essenu jim vyměřil tresty v délce od tří let a devíti měsíců do šesti let a tří měsíců, informovala dnes agentura DPA. Někteří provinilci byli odsouzeni jako mladiství.