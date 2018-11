Mayová varovala parlament: Odmítnutí dohody o brexitu přivodí rozkol

Mayová poslance ujistila, že obě strany v dohodě o brexitu něco získaly a něčeho se musely vzdát. Podle ní žádná lepší dohoda, než ta, které dosáhla ona, "není k dispozici", a ta, kterou vyjednala její vláda, zajistí "hladký a spořádaný" brexit a "ambiciózní partnerství (s EU) v budoucnosti".

Dohoda, kterou prezidenti a premiéři sedmadvaceti členských zemí EU v neděli potvrdili v Bruselu, je podle Mayové "tou pravou dohodou pro Británii", neboť naplní požadavky Britů, které vyplynuly z referenda z června 2016. Británie podle ní získá zpět kontrolu nad svými hranicemi a svými penězi a zároveň ochrání pracovní místa a zajistí bezpečnost i integritu Spojeného království.

Rozvodová dohoda, kterou už dříve podpořila i britská vláda, bude podle ministerské předsedkyně dobrá pro celou rodinu Spojeného království včetně Gibraltaru. "Budeme vždy po vašem boku," vzkázala premiérka obyvatelům území na jihu Pyrenejského poloostrova, o který vede Británie dlouhodobý spor se Španělskem. Madrid minulý týden hrozil, že se na nedělním summitu postaví proti dojednané dohodě o brexitu, nakonec se ale jeho námitky podařilo uspokojit.

zdroj: YouTube

V dnešním projevu se Mayová věnovala také otázce budoucího režimu na hranici mezi Severním Irskem a Irskou republikou, která jednání mezi Londýnem a Bruselem dlouhou dobu komplikovala. Pojistku, kterou dohoda obsahuje, podle premiérky "nikdo nechce využít" a EU i Británie jsou plně odhodlány uzavřít včas potřebné dohody o budoucích vztazích. Pojistku k irské hranici by podle premiérky obsahovala jakákoli dohoda s EU.

Dohoda, kterou Mayová vyjednala, je podle předsedy opoziční Labouristické strany Jeremyho Corbyna výsledkem "neúspěšných a mizerných jednání". Británie podle něj po brexitu bude mít "to nejhorší z obou světů, nebudeme mít možnost mluvit do budoucích pravidel a nebudeme mít jistotu do budoucnosti". Trvat na současné dohodě je podle Corbyna "sebepoškozováním". "Tato sněmovna nemá jinou možnost, než dohodu odmítnout," dodal předseda labouristů.

Podle britských médií se Mayová v současnosti chová jako by se měly konat parlamentní volby. Na programu má řadu akcí, na kterých se setká s veřejností, aby získala podporu pro svou dohodu s EU, a zvýšila tím tlak na poslance. Podle serveru The Telegraph chystá Mayová dokonce brexitový televizní duel s Corbynem.

Britský parlament by o brexitové dohodě měl hlasovat v prosinci, přesný termín ještě není jasný. Podle britských médií by se mohlo hlasovat některý den v týdnu od 10. prosince. Za nejpravděpodobnější termín označují média 12. prosinec. Proti textu, který vyjednala vláda Mayové, se staví nejen opoziční labouristé, liberální demokraté či skotští nacionalisté, ale i severoirští unionisté, kteří menšinovou vládu v Londýně tolerují, a někteří poslanci vládní Konzervativní strany.