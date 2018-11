Zpackaná brexitová dohoda? Mayová vyzvala Corbyna na televizní souboj

"Ano, jsem připravena o ní (o "rozvodové dohodě" s EU) debatovat s Jeremym Corbynem. Protože já mám plán. On jej nemá," řekla britská premiérka. O televizním duelu lídrů dvou hlavních politických stran spekulují britská média už od soboty a Mayová nyní jejich dohady v podstatě potvrdila. "Jak přesně by to vypadalo, pokud na to (Corbyn) přistoupí, by záleželo na autorech přenosu," dodala předsedkyně vlády.

Labouristický vůdce se k výzvě ihned nevyjádřil, The Sun však citoval mluvčího nejsilnější opoziční strany, podle něhož by Corbyna nesmírně těšilo, kdyby mohl s Mayovou o "její zpackané brexitové dohodě a budoucnosti naší země" debatovat.

Theresa May is trying to sell yesterday’s summit as a great success but to borrow a phrase “nothing has changed”.



It's a bad deal for the country and Labour will oppose it in Parliament. pic.twitter.com/xlQrxUUohx