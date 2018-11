"Rusko je agresor, lidé umírají." Polsko a Estonsko chtějí zpřísnění sankcí, Francie je opatrná

"Pokud budou takové mezinárodní iniciativy, pokud budou opravdu ohlášeny, například další sankce, Polsko se určitě do těchto iniciativ zapojí, protože jsme v zásadně připraveni ke všem krokům, které by vedly k ukončení tohoto konfliktu," odpověděl Duda během návštěvy Bulharska na otázku novinářů ohledně zpřísnění sankcí proti Rusku.

Duda podle polských médií nepochybuje o tom, že v konfliktu je Rusko agresorem a že okupuje ukrajinská území.

"Umírají lidé, panuje obrovské znepokojení ohledně bezpečnosti. Nepochybuji o tom, že je třeba udělat vše, aby se problém vyřešil," zdůraznil polský prezident podle serveru Onet. "Těžko můžeme přejít k běžnému programu potom, co se stalo. Nezbytné je obnovit pořádek a konflikt zmírnit. Vyzýváme k respektování mezinárodního práva. Rusko musí propustit zajaté námořníky a vrátit zabavené ukrajinské lodě," dodal. K odsouzení ruské agrese vyzvala na twitteru i estonská prezidenta Kersti Kaljulaidová.

2/3 I urge the international community and the democratic world leaders to join me in this statement, to condemn the Russian aggression clearly, collectively and immediately and to demand a stop to the agression. #WarInEurope #Ukraine #UkraineUnderAttack