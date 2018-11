Facebook věděl o zneužívání Ruskem od roku 2014, nic s tím neudělal

Collins vyzval Facebook, aby prověřil interní e-maily zachycené firmou Six4Three, která se s Facebookem soudí v Kalifornii. Podle britského poslance jeden e-mail dokazuje, že jeden inženýr Facebooku svého zaměstnavatele upozornil v říjnu 2014, že ruské IP adresy získávají denně přístup ke třem miliardám informací. "Když ruské IP adresy stahovaly z platformy ohromná množství dat, bylo to oznámeno, anebo zameteno pod koberec?" tázal se Allana Collins.

Facebook čelí několika skandálům. Jeden se týká například zneužití Facebooku Ruskem, které je obviňováno z ovlivňování amerických prezidentských voleb v roce 2016, další využití údajů o velkém množství uživatelů poradenskou firmou Cambridge Analytica k politickým účelům.

Allan dnes čelil kritice kvůli nepřítomnosti Zuckerberga, který byl na akci britského výboru pozván, ale nepřijel. Zástupci dalších zemí se k jednání připojili na znamení mezinárodní solidarity v této věci, napsala agentura AFP.

"Zatímco my si hrajeme se svými telefony a aplikacemi, naše demokratické instituce rozvrací klub kalifornských miliardářů," sdělil na jednání kanadský poslanec Charlie Angus. "To, že se pan Zuckerberg rozhodl nepřijet sem do Westminsteru, podle mne hovoří za vše," dodal.

Francouzská senátorka Catherine Morinová-Desaillyová označila za skandální způsob, jakým Facebook přistupuje k ochraně dat. Irský poslanec Eamon Ryan považuje za "základní nespravedlnost" to, že mají k údajům o uživatelích přístup třetí strany.

Allan se omezil na to, že přiznal, že firma chybovala, ale podle něj uznala, že je třeba se podrobit pravidlům o sdílení dat. Podle agentur ale nedokázal dát jediný příklad osoby nebo aplikace, již Facebook zakázal kvůli zneužití dat, až na aplikaci, již využila ke stažení údajů Cambridge Analytica.