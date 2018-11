Seehofer couvl. Muslimové podle něj patří k Německu, dříve je nemohl vystát

"Muslimové patří k Německu. Muslimové mají samozřejmě stejná práva a stejné povinnosti jako všichni občané této země, o tom nemůže být pochyb," uvedl Seehofer na začátek čtvrté konference o islámu.

Stejně svůj postoj k náboženství, k němuž se ve spolkové republice hlásí kolem pěti milionů lidí, podle svých slov nedávno vysvětloval i muslimské rodině, která se údajně nejprve zhrozila, když ho viděla na dni otevřených dveří německé vlády. Důvodem bylo Seehoferovo březnové vyjádření o tom, že islám nepatří k Německu, které mnohým připomnělo rétoriku protiimigrační Alternativy pro Německo (AfD) a které jasně odmítla i kancléřka Angela Merkelová (CDU).

Dnes devětašedesátiletý politik hovořil výrazně vstřícněji. Vyjádřil třeba přesvědčení, že je nutné se na muslimy v Německu dívat diferencovaněji, než je běžné.

"Příliš rychle bývají integrační problémy nebo konflikty v soužití s novými přistěhovalci přičítány islámu jako celku. Také těžké zločiny, kterých se dopustili jednotliví přistěhovalci, se zčásti tematizují velmi nediferencovaně," poznamenal s tím, že je potřeba rozlišovat mezi činem jednotlivce a drtivou většinou muslimů v zemi.

Ve svém projevu zároveň zdůraznil to, že muslimové v Německu, tak jako všichni ostatní, by se měli se zemí identifikovat. Musí respektovat způsob života v Německu a ústavní rámec spolkové republiky. Seehofer je také přesvědčen o tom, že by němečtí muslimové měli do svých rukou vzít financování náboženských institucí v Německu i vzdělávání imámů, aby na ně neměly tak velký vliv zahraniční instituce.