Italská vláda nepodepíše migrační pakt OSN. Salvini hodil rozhodnutí na parlament

— Autor: ČTK

Italská vláda se nezúčastní prosincové konference v marockém městě Marrákeš, kde by měly členské státy OSN podepsat dohodu o bezpečné, řízené a legální migraci. Řekl to dnes italský vicepremiér a ministr vnitra Matteo Salvini. S rozhodnutím o připojení ke globálním migračnímu paktu si italská vláda počká na názor parlamentu, podobně jako to chce udělat například Švýcarsko.