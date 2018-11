Návrat do komunismu? Ministr navrhuje limit pro práci občanů zemí EU v cizině

Teodorovici svůj nápad obhajoval tím, že by se tak mohlo zastavit bohatnutí západní Evropy na úkor chudšího východu. "Jestliže někdo jede pracovat do Německa" a má pracovní povolení, "je málo pravděpodobné, že se on nebo ona někdy vrátí do Rumunska nebo Chorvatska," řekl.

Ministr v této souvislosti poukázal na současný akutní nedostatek pracovních sil v Rumunsku, o čemž by se podle něj mělo otevřeně diskutovat. Popřel přitom, že by chtěl zpochybňovat unijní principy svobody pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu.

Agentura AP připomněla, že rumunský ministr zdravotnictví v úterý vyzval mladé doktory, aby alespoň několik let zůstávali doma, protože v zemi je velký nedostatek zdravotnického personálu, a to zejména na venkově.

Úřady uvádějí, že v zahraničí v současné době pracují více než tři miliony Rumunů, což způsobuje kritickou situaci v některých průmyslových odvětvích. Většina jich odešla po přijetí Rumunska do Evropské unie v roce 2007 hlavně do západní Evropy za lépe placenou prací a za většími příležitostmi.