Rakušan verboval členy Islámského státu, dostal osm let natvrdo

— Autor: ČTK

Rakouský soud poslal 38letého muže na osm let do vězení za to, že mimo jiné přesvědčil dvě rodiny s dětmi, aby se připojily k takzvanému Islámskému státu (IS). Za plánování teroristických útoků poslal soud ve Štýrském Hradci na sedm let za mříže také 24letého Bulhara. Středeční rozsudky podle agentury APA ještě nejsou pravomocné.