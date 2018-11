Merkelová zaútočila na Putin. Za situaci v Kerčském průlivu může on

Spí s vámi v posteli pes nebo kočka? Vědci zjišťovali, co to s lidmi dělá

Šéfka německé vlády to dnes řekla v Berlíně na německo-ukrajinském ekonomickém fóru. Zdůraznila, že Ukrajinci zadržení při víkendovém incidentu Ruskem musí být propuštěni a není možné je nutit k doznání. Země ležící nedaleko Ruska mají podle Merkelové právo na vlastní rozvoj.

"Jde tady o něco principiálního. Sankce nemáme kvůli sankcím, ale máme je, abychom dali najevo, že země, i když leží blízko Ruska, mají právo na vlastní rozvoj. To jsou základy mezinárodního práva," zdůraznila Merkelová, podle níž to musí platit zvláště v případě Ukrajiny.

Aktuální námořní incident, při němž Rusko zadrželo 24 Ukrajinců a tři lodě, je podle ní nutné řešit s klidným přístupem. Jasné ale je, že se situace v oblasti Kerčského průlivu mezi anektovaným Krymem a pevninským Ruskem zhoršila po stavbě mostu přes průliv.

"To jde plně na vrub ruského prezidenta. Od té doby, co byl tento most letos v květnu slavnostně otevřen, se zhoršily podmínky námořní dopravy," nechala se slyšet.

Mezinárodní společenství se podle německé kancléřky musí zasadit o to, aby města jako třeba ukrajinský Mariupol nebyla odříznuta od světa. O tématu chce Merkelová na nadcházejícím summitu zemí G20 v Argentině jednat s Putinem.

Na dnešní konferenci vystoupil i ukrajinský premiér Volodymyr Hrojsman, který zdůraznil, že jeho země musí bojovat za svá práva a teritoriální integritu. To, co se nyní děje, by podle něj měl sledovat celý svět, protože se to může stát všude.