Policisté vtrhli do poboček Deutsche Bank. Instituce "vyprala" 311 milionů eur?

Vyšetřovatelé zajistili dokumenty v papírové i elektronické formě. Banka podle agentury Reuters jejich zásah potvrdila a sdělila, že s úřady plně spolupracuje.

Akcie Deutsche Bank na burze ve Frankfurtu před polednem ztrácely téměř čtyři procenta, později ale ztrátu zmírnily na méně než dvě procenta. Letos už ztratily téměř polovinu své hodnoty.

Jak uvedl úřad prokurátora, hlubší vyšetřování bylo zahájeno na základě zkoumání takzvaných Panamských dokumentů (Panama Papers) a databáze Offshore Leaks (Úniky v daňových rájích).

