Dívka jako jediná v první třídě mluvila německy. Muslimské děti ji šikanovaly, pak ji pobodaly

K incidentu došlo na škole Carl-Anton-Henschel-Schule v německém Kasselu. Focus uvádí, že v celém ročníku, kam chodila Yara, uměly německy mluvit pouze dvě děti. Drtivá většina dětí (95 procent) navštěvujících toto zařízení, má údajně pochází z rodin migrantů.

Yara od počátku musela snášet šikanu, děti s ní nekamarádily, byla odsunuta úplně na okraj. Její otec Mike teď tvrdí, že „škola ztratila nad věcmi kontrolu“. Věci dokonce zašly tak daleko, že ji jeden z jejích spolužáků pobodal ostrým předmětem.

Podle otce dívku pobodalo na školním dvoře arabské dítě. Yara podle jeho slov silně krvácela. Důvod útoku? Holčička doma mluvila německy, spolužáci ji proto naprosto vyloučili ze svého okruhu.

Dnes je Yaře osm let a chodí na jinou školu. I zde jsou žáci s migračními kořeny, ale vztahy jsou tu dobré. Její otec Mike je přesvědčen, že učitelé i vedení školy muselo vědět, jakému chování musí jeho dcera čelit, nikdo to ale neřešil- buď to nedokázali, nebo to řešit nechtěli, myslí si Mike. Jaká byla situace poznal už na prvním setkání rodičů žáků, kde musel překládat slova učitele tlumočník do turečtiny.

Alarmující je především to, že nejde o první podobný příběh. Už v březnu německá média informovala náboženské šikaně na jedné z berlínských základních škol. Děti z muslimských rodin tu údajně šikanovaly spolužáky za to, že „nevěří v Alláha“.