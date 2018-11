Šéf elitních policistů na Slovensku skončil, vaz mu zlomily protivládní protesty

NAKA vyslýchala organizátory protestů a žádala od nich výpisy ze soukromých účtů kvůli oznámení, že tito lidé připravovali převrat a že je platí americký finančník George Soros.

Zmiňované demonstrace začaly po únorové vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky. Vražda v zemi vyvolala politickou krizi, jež vyústila v demisi premiéra Roberta Fica. Když se o vyšetřování občanských aktivistů začala zajímat média, policie výslechy přerušila.

"Ve funkci ředitele NAKA bude (Hraško) do konce roku 2018. Navzdory tomu, že disciplinární řízení nebylo skončeno, dohodl jsem se s ředitelem NAKA o jeho dalším působení v policejním sboru. Do konce roku mi oznámí místo v policejním sboru, kde by chtěl dále pracovat. Bude to místo v jiné policejní složce než je Národní kriminální agentura," uvedl Lučanský.

Policejní prezident postup policie při vyšetřování organizátorů protestů nejprve bránil, později po analýze případu ale informoval o pochybeních NAKA v případu.

Anonymní oznámení na zástupce iniciativy Za slušné Slovensko, kteří uspořádali demonstrace ve slovenských městech naposledy v listopadu, podle dostupných informací obdržel přímo Hraško. Toho média označují za blízkého bývalému vedení policie či exministrovi vnitra Robertu Kaliňákovi, jenž po vraždě Kuciaka a jeho snoubenky skončil ve funkci ministra. Lučanský již dříve odvolal Hraška z kontrolní skupiny vyšetřovacího týmu Kuciakovy vraždy.