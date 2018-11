Z jedné strany uprchlíci, z druhé EU. Itálie se hroutí

Itálie, zakladatelská země Evropských společenství, experimentuje s vládou, která nemá dosud v dějinách Apeninského poloostrova obdoby. Spojenectví populistů s extremisty, jak bývají Hnutí 5 hvězd (H5h) a Liga (dříve severu) označovány, prochází nyní zatěžkávací zkouškou. „Manželství z rozumu“ doznává silné trhliny.

Dolní komora parlamentu prohlasovala 396 hlasy proti 99 text, který přijala Liga s bouřlivým potleskem. Z poslaneckých řad, kde sedí zákonodárci H5h se neozývalo vůbec nic, popisuje atmosféru italský list La Stampa.

„Salviniho dekret“, zákon, jenž posiluje represi a postihuje hlavně chudé, tvrdí opozice

Zákon, jenž ruší pobyt cizinců z humanitárních důvodů, kterého dosud žadatelé o azyl využívali z 25 procent, obvykle na dobu dvou let, není jedinou třecí plochou mezi oběma vládními stranami. Již minulý týden byly cítit rozpory při schvalování antikorupčního zákona: vláda se původně zavázala ponechat v zákonu dodatek, jenž by zahrnoval i finanční zpronevěru, opak se ale stal skutkem při hlasování. Pětihvězdičkoví poslanci vzápětí obvinili poslance legisty, že bylo vynechání dodatku ušito na míru jejich dvou vrcholných politiků.

Protimigrační „Salviniho dekret“ nahrazuje humanitární důvody šesti specifickými situacemi, v nichž je rozlišeno šest, převážně zdravotních, důvodů. Pobyt bude od této chvíle povolen tedy vážně nemocným žadatelům, uprchlíkům, jejichž země původu prošla nějakou humanitární katastrofou, nebo pokud byla vážně narušena jejich občanská práva, zejména v případě obchodování s lidmi, při domácím násilí nebo drastickém vykořisťování.

Maximální délka pobytu pro uprchlíky od této chvíli činí rozpětí 90 až 180 dní, po níž následuje deportace, pokud již nečekají na vyhoštění z jiných zařízení. Zákon pamatuje na možnost odnětí azylu, dojde-li ze strany držitele k narušení občanského soužití ve formě například sexuálního násilí, vážného zranění, loupeže, napadení policisty, nebo například obchodu s drogami.

Systém má zprůhlednit a reorganizovat dosavadní procedury, jež se nyní týkají 146 000 žadatelů o azyl, podle posledního sčítání koncem října. Žadatelé měli dosud svobodu pohybu, nyní budou muset počítat s tím, že budou povinně ubytování v detenčních centrech, tzv. hotspotech.

Integrace má již nyní několik stupňů: po udělení azylu může žadatel požádat o občanství, jež by mohlo být uděleno nejdříve za dva až čtyři roky pobytu na území, předpokládá ovšem povinnou znalost italského jazyka. Ale dosažení italského občanství ještě není úplně výhra: osoba může občanství pozbýt zejména kvůli odsouzení za teroristický čin. Zákon rovněž posiluje pořádkové síly: například nově o kontroverzní možnost držení impulzivní elektronickou pistoli i pro městské policisty ve všech hlavních městech italských regionů. Sankce jsou posíleny i pro ty delikventy, kteří nezákonně okupují domy, obtěžují žebráním (sazba od šesti měsíců, jež se zvyšuje na tři roky, pokud jsou zneužívány děti a mladiství), nebo neoprávněných parkováním.

Opozice zákon kritizuje s tím, že kriminalizuje chudé, a nepamatuje zcela na ty, kteří páchají kriminalitu v tzv. bílých rukavičkách. Na ně neplatí žádné normy chování, tvrdí, zatímco „Salviniho dekret“ posiluje cíleně represi a omezuje občanské svobody. Proti zákonu se nepřímo vyslovilo i čtrnáct pětihvězdičkových poslanců, kteří se volby nezúčastnili.

Místopředseda vlády Salvini čeká netrpělivě na dopis z Bruselu

Italský místopředseda vlády a ministr vnitra Matteo Salvini si ale v zásadě nemůže stěžovat na to, že by neměl mezi Italy úspěch. Jeho popularita stoupá a s ním i jeho Liga, která se z kdysi regionální aliance separatistických straniček bohatého severu, ve volbách, kdy šla v alianci s Berlusconiho uskupením Forza Italia (a získala pouhých 14 procent Ligu, zatímco Berslusconi měl 17), vyklubala zázračně až na pozici nejmocnější strany v zemi.

Ve výzkumech veřejného mínění dosahuje nyní 36, 2 procent podle agentury Ipsos dosud nejlepší výsledek od sestavení vlády. Liga stoupá dynamicky od léta, kdy poprvé dosáhla 32 procent. Oproti tomu její koaliční partner Hnutí 5 hvězd, jež dosáhla v březnových volbách samostatně nejlepšího výsledku (33,9 procent), se nyní propadla na 27, 7 procent od dobrého podzimního nástupu na úrovni 28, 7 procent v říjnu.

Místopředseda vlády a ministr vnitra Salvini dává na veřejnosti najevo, že si je vědom svého růstu, a otevřeně mluví o tom, že může „shodit vládu“, všímá si list La Repubblica, který o tomto vývoji píše ve svém editorialu z minulého týdne. Zatímco premiér Giuseppe Conti tuto středu vyjednával s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem v Bruselu napodruhé italský vládní rozpočet, ministr Salvini si neodpustil na toto téma ironické poznámky. Premiér Conte obhajuje deficit na rok 2019 ve výši 2, 4 HDP, o němž Salvini mluví, že je konečný a nebude podléhat již žádné úpravě.

„Oněch 2, 4 procenta deficitu nebude dotčeno, jinak shodím vládu,“ řekl podle listu La Repubblica po telefonu premiéru Contemu do Bruselu. „Není to ale problém desetinných míst: může to být i 2, 2 nebo 2, 6,“ zlehčoval Salvini téma. „Důležité je, aby země rostla,“ dodal s tím, že byl zvolen na základě programu, který má Italům ulevit od striktních bruselských sankcí.

Evropská komise tuto středu opět pohrozila Itálii, že může očekávat finanční sankce. „S tím, co tato italská vláda položila na stůl, vidíme velké riziko, že se země slepě utopí v nestabilitě,“ řekl podle listu Corriere della Sera evropský komisař Valdis Dombrovskis. Otevření „procedury pro excesivní deficit“ je oprávněné, soudí komisař. Místopředseda Salvini tuto poznámku nenechal bez komentáře: „Už dorazil dopis z EU? Čekám také dopis od Ježíška,“ zavtipkoval Salvini před zraky reprezentantů evropské federace národních obchodních firem EuroCommerce, kteří se minulý týden sešli v Římě. „Odpovíme EU zdvořile,“ dodal, očekává ale zároveň, jak doplnil ve svém tweetu také „respekt pro italský lid“.

Silácké výroky si zatím může Salvini dovolit. Nadbíhají mu totiž jeho bývalí volební koaliční partneři z Berlusconiho hnutí Forza Italia!

Tadjani tvrdí: Manželství Ligy a Hnutí 5 hvězd je odsouzené k neúspěchu

„Manželství mezi Ligou a H5h je odsouzeno k neúspěchů,“ míní Antonio Tajani, předseda Evropského parlamentu a politik, blízký bývalému šéfovi italské vlády Silvio Berlusconim. Za jeho hodnocením stavu vlády, který kritizuje spojenectví Ligy s Hnutím 5 hvězd (H5h) dlouhodobě, by mělo podle jeho výroků v listu Corriere della Sera urychleně skončit.

Právě díky Berlusconimu se totiž stal Salvini, dnes nejmocnějším mužem Itálie, dostal vůbec k moci. Jejich koalice, v níž měla Liga menší podíl, vyhrála volby. Berlusconiho hnutí Forza Italia vládne navíc v některých regionech společně, a mohla by snadno vládnout společně. „Je to jasná vítězná aliance, svědčí o tom výsledky v urnách, i v našich společných regionálních vládách. Jsme přesvědčeni, že se tak může stát i na úrovni národní,“ opakuje Tajani.

Ve volbách 4. března Liga společně s Forza Italia vyhrála volby ziskem 37 procent. Kvůli dlouhému povolebnímu vyjednávání nechal Silvio Berlusconi vyjednávat Salviniho, jenž byl jeho koaliční partner ve volbách s konkurenčním Hnutím 5 hvězd, na jehož čele nyní stojí Luigi Di Maio. Dali se nakonec navzdory očekáváním dohromady.

Grazie, Matteo! Aneb Štěstí ve hře, neštěstí v lásce!

I když to vypadá, že silný muž s neposednými vousy Salvini zvládá vtipkovat doslova o všem, na jeho účet si čerstvě zavtipkovala nečekaně jeho – nyní již téměř měsíc bývalá – přítelkyně. Známá italská televizní moderátorka Elisa Isordiová vyvolala doslova pozdvižení na sociálních sítích, když oznámila na Instagramu, že se s ním rozchází. „Garzie, Matteo!“ (Děkuji, Matteo!) napsala.

Zveřejnila na něm intimní fotografii, kde se objímá se Salvinim v posteli a k tomu napsala: „To, co jsme si dali, mi nechybí, ale chybí to, co jsme si ještě mohli dát.“ V tomto vzkazu ovšem použila citaci známého italského spisovatele, básníka a herce Gio Evana. „S obrovským respektem ke skutečné lásce, jež se udála. Grazie, Matteo!“ Dvojsmyslný vzkaz rozluštila média rychle: novým přítelem je po Salvinim sám, o šest let mladší než Elisa, básník Gio Evan, vlastním jménem Giovanni Giancaspro . Netýkala se ta část o „skutečné lásce“ právě jeho, ne Salviniho?

I když za rozchodem Salviniho s Isordiovou patrně stojí jejich pracovní vytížení, televizní hvězda, známá svým pořadem o vaření La Prova del Cuoco (Kuchařova zkouška) rozhodila Salviniho čerstvě ještě tento týden parodií jeho způsobů vyjadřování v lombardském dialektu.

Zda bude Matteo Salvini premiérem do Vánoc, nebo až do jara, kdy se očekává „velké divadlo“ evropských voleb, zatím není jisté. Italská média již ale stříhají metr. La Repubblica píše, že to je již nyní „předčasná vláda Salviniho“. Možná, že místo vánočního dopisu z Bruselu, bude tím mužem, jemuž budou Italové psát o dárky, právě on, Matteo Salvini. Podle toho, jak je populární, mu možná píšou již dnes, v době adventní. Ta vláda současná se třese jako předvánoční sulc...