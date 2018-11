Británie se vylidňuje. Lidé se kvůli brexitu stěhují pryč, do země míří minimum přistěhovalců

Počet občanů zemí Evropské unie, kteří se natrvalo stěhují do Británie, kvůli brexitu klesá a je nyní nejnižší za posledních šest let. Podle britského statistického úřadu ONS se za 12 měsíců předcházejících letošnímu červnu do Británie přesunulo 219.000 občanů EU. Ve stejném období jich ale 145.000 Británii naopak opustilo, čistá migrace tak byla 74.000, což je nejnižší číslo do roku 2012.