Drama ve vzduchu: Letadlo s Merkelovou se porouchalo, právě vedla rozhovor s novináři

Technická závada se na vládním airbusu Konrad Adenauer objevila zhruba hodinu poté, co letadlo vyrazilo z Berlína na cestu do Buenos Aires. Nad Nizozemskem se stroj obrátil a zamířil zpět do Německa, kde kolem 21:00 SEČ bezpečně přistál na letišti u Kolína nad Rýnem. Letiště u západoněmeckého města je centrálou vládní letky a navíc bylo blíž než Berlín.

Původně chtěla delegace pokračovat v cestě do Jižní Ameriky náhradním letadlem. Ukázalo se ale, že vzhledem k tomu, že nejsou kvůli pracovní době k dispozici náhradní piloti ani posádka, bude muset kancléřka noc strávit v hotelu. V pátek brzy ráno by měla podle dosavadního plánu odletět s velmi malou částí delegace nejprve do Madridu a odtud se pokračovat do argentinské metropole běžným linkovým letem.

zdroj: YouTube

Podle mluvčího německé vlády Steffena Seiberta se nyní zjišťuje, zda je možné schůzky, které měla Merkelová na programu, přesunout na pozdější termín.

Podle agentury DPA Merkelová právě vedla rozhovor s novináři, když k ní přistoupila letuška a se slovy "Je to důležité!" ji odvedla. Následně kancléřka zástupcům médií oznámila, že se stroj vrací do Německa.

Komplikace způsobila závada, kvůli které přestaly fungovat některé elektronické systémy, informovala DPA a připomněla, že se nejedná zdaleka o první problém vládní letky. Před pár dny měl problémy s letadlem na své cestě po Africe také německý prezident Frank-Walter Steinmeier. Už na konci letošního června nemohl prezident kvůli závadě na stroji včas vyrazit na cestu do Běloruska. Problémy ale mělo v polovině října i samotné letadlo Konrad Adenauer. Vicekancléř Olaf Scholz se kvůli hlodavcům, kteří stroj poškodili, musel z Indonésie vracet běžným linkovým letem.