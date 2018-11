Letadlo s Merkelovou a Scholzem se během letu porouchalo

— Autor: ČTK

Německá kancléřka Angela Merkelová musela dnes kvůli technické závadě na letadle přerušit cestu do Argentiny, kde se hodlá zúčastnit summitu dvacítky největších ekonomik světa G20. Stroj, ve kterém seděl také vicekancléř a ministr financí Olaf Scholz, se musel nad Nizozemskem obrátit a vrátit do Německa, informovala agentura DPA. Na letišti v Kolíně nad Rýnem by měla německá delegace přestoupit do náhradního letadla.